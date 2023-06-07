07 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ предложил обязать мигрантов знать русский язык, если он претендуют на пособия

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что владение русским языком для мигрантов должно стать обязательным условием для получения пособий.
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"Зачем нам мигранты, которые не хотят интегрироваться в российское общество и изучать русский язык? Надо их побуждать, и не только ласковыми методами", - заявил Валерий Фадеев сегодня на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", слова приводит пресс-служба СПЧ.

Глава СПЧ допустил введение квот для детей мигрантов в школах. По его словам, есть школы, где до половины детей – дети мигрантов. Обучение становится невозможным, нарушаются права всех детей. Директора и специалисты, с которыми мы беседовали, говорят, что 20% учеников-мигрантов – предельный уровень, когда нормальное обучение еще возможно, считает Фадеев.

"Возможно, нужно вводить и квоты. Кому-то это покажется жесткими мерами, нарушающими права человека. Нет, это сегодня мы нарушаем права детей и учителей, которым мешаем работать", - сказал Фадеев.

Напомним, в середине апреля стало известно, что до 2100 г. (то есть ближайшие 77 лет) ежегодный прирост числа мигрантов в стране должен составлять от 390 тыс. до 1,1 млн. Таковы расчеты Института демографии имени Вишневского НИУ ВШЭ. Количество необходимых мигрантов может сильно колебаться – в зависимости от демографического сценария. Но даже самый оптимистичный из них не предполагает значительного роста населения к концу века по сравнению с текущей численностью. Если же совсем отказаться от притока мигрантов, то при негативном сценарии численность населения России к 2100 году будет в два раза ниже текущей – около 67 млн человек.

Теги: Совет по правам человека, СПЧ, Валерий Фадеев


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