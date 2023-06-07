Андрей Травников поручил создать карту персональной ответственности дорожных подрядчиков, которая будет доступна всем новосибирцам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске. В ходе объезда глава региона проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города Новосибирска – на Советском шоссе, по улицам Связистов, Волховской, Полтавской, Станиславского и Большой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что очень глубоко вникает в городские проблемы, но совсем подменять собой городские власти не готов: «Депутаты горсовета тоже должны подключаться к решению задач на городском уровне. Иногда я вынужден погружаться в проблемы до самого низа, вынужден учить заместителя мэра и других людей, какие решения надо принимать. Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить – в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем. Если берётесь перекладывать такие площади и добросовестно исправить ошибку, не надо экономить на мелочах. Когда стык один, по осевой линии вдоль пути асфальтоукладчика – это одно. Когда этих стыков по всей дороге 50 штук вдоль и поперёк – это совсем другое качество, куда ниже. Что касается организаций-проектировщиков путепроводов и мостов – давайте воспользуемся предложением и ресурсом компании «Российские железные дороги», готовой предоставить такие проектные организации».

Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений, чтобы автомобилисты и общественный транспорт не стояли в пробках.

Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект.

«Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт», – потребовал губернатор.

Справочная информация. Работы на Советском шоссе от ул. Мира, 64 к.1 до ул. Петухова (за исключением «Винаповского» моста) производит компания «Автодорремонт техно». Протяжённость участка – 1,58 км, площадь ремонтного участка: 23 800 кв. м. Стоимость работ – 71,5 млн рублей. Окончание работ согласно муниципальному контракту – 21.08.2023.



На всех объектах по ул. Связистов, Волховской, Полтавской подрядная организация – «Новосибирскавтодор», производитель работ – «Русстройбизнес». Стоимость работ на всех участках суммарно – более 55 млн руб. Окончание работ по контракту – 21.08.2023, но подрядчик обещает все объекты сдать с опережением графика. Гарантийный объект по ул. Станиславского включает участок от пл. Труда до пл. Станиславского, подрядная организация – «Новосибдорстрой». Окончание работ согласно муниципальному контракту – 29.10.2021, их стоимость составляет 127,5 млн руб. Протяжённость участка на ул. Большой от ул. 1-я Шоссейная до ул. 2-я Станционная – 4,2 км, площадь ремонтного участка: 43 500 кв. м, стоимость работ – 135,5 млн руб. Подрядная организация – «Новосибирскавтодор», срок окончания работ – 21.08.2023.