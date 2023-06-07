07 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников поручил создать карту персональной ответственности дорожных подрядчиков, которая будет доступна всем новосибирцам

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам обеспечения контроля качества и соблюдения сроков ремонтных работ на объектах, реконструируемых по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске. В ходе объезда глава региона проконтролировал качество дорожных работ в левобережной части города Новосибирска – на Советском шоссе, по улицам Связистов, Волховской, Полтавской, Станиславского и Большой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор подчеркнул, что очень глубоко вникает в городские проблемы, но совсем подменять собой городские власти не готов: «Депутаты горсовета тоже должны подключаться к решению задач на городском уровне. Иногда я вынужден погружаться в проблемы до самого низа, вынужден учить заместителя мэра и других людей, какие решения надо принимать. Сегодня важно не просто выявлять гарантийные дефекты, а предупреждать их на каждом этапе производства работ. Чтобы, например, достойно завершить историю по улице и площади Станиславского. Подрядчик и сегодня пытается где-то сэкономить – в итоге и разная степень износа дорожных слоёв, и примыкания плохие, с трещинами между старым и новым слоем. Если берётесь перекладывать такие площади и добросовестно исправить ошибку, не надо экономить на мелочах. Когда стык один, по осевой линии вдоль пути асфальтоукладчика – это одно. Когда этих стыков по всей дороге 50 штук вдоль и поперёк – это совсем другое качество, куда ниже. Что касается организаций-проектировщиков путепроводов и мостов – давайте воспользуемся предложением и ресурсом компании «Российские железные дороги», готовой предоставить такие проектные организации».

дорожное строительство, банер(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений, чтобы автомобилисты и общественный транспорт не стояли в пробках.

дорожное строительство, автодорога, автомобильное движение(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт», – потребовал губернатор.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Справочная информация. Работы на Советском шоссе от ул. Мира, 64 к.1 до ул. Петухова (за исключением «Винаповского» моста) производит компания «Автодорремонт техно». Протяжённость участка – 1,58 км, площадь ремонтного участка: 23 800 кв. м. Стоимость работ – 71,5 млн рублей. Окончание работ согласно муниципальному контракту – 21.08.2023.

дорожное строительство, ремонт автодорог(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области


На всех объектах по ул. Связистов, Волховской, Полтавской подрядная организация – «Новосибирскавтодор», производитель работ – «Русстройбизнес». Стоимость работ на всех участках суммарно – более 55 млн руб. Окончание работ по контракту – 21.08.2023, но подрядчик обещает все объекты сдать с опережением графика. Гарантийный объект по ул. Станиславского включает участок от пл. Труда до пл. Станиславского, подрядная организация – «Новосибдорстрой». Окончание работ согласно муниципальному контракту – 29.10.2021, их стоимость составляет 127,5 млн руб. Протяжённость участка на ул. Большой от ул. 1-я Шоссейная до ул. 2-я Станционная – 4,2 км, площадь ремонтного участка: 43 500 кв. м, стоимость работ – 135,5 млн руб. Подрядная организация – «Новосибирскавтодор», срок окончания работ – 21.08.2023.

Теги: Карта персональной ответственности , дорожные подрядчики, андрей травников, нацпроект, дорожные работы


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