07 Июня 2023
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Кудрин агитирует попробовать такси-беспилотник от Яндекса: "Я уже ездил"

Экс-глава Счетной палаты Алекспей Кудрин, трудоустроившийся в Яндекс, рекламирует разработку своей компании – такси-беспилотник. Сегодня было объявлено о "полевых испытаниях" таких машин в московском районе Ясенево.

"Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе было накатано уже суммарно более 24 млн км. Это новая революция в технологиях на транспорте", - заявил Кудрин.

Теги: алексей кудрин, яндекс, такси, беспилотник


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