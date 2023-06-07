Кудрин агитирует попробовать такси-беспилотник от Яндекса: "Я уже ездил"

Экс-глава Счетной палаты Алекспей Кудрин, трудоустроившийся в Яндекс, рекламирует разработку своей компании – такси-беспилотник. Сегодня было объявлено о "полевых испытаниях" таких машин в московском районе Ясенево.

"Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе было накатано уже суммарно более 24 млн км. Это новая революция в технологиях на транспорте", - заявил Кудрин.