07 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области откроют более 780 лагерей для отдыха детей

В Челябинской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В регионе планируется охватить всеми формами отдыха, оздоровления и занятости более 185 тысяч детей. Губернатор Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность в детских оздоровительных лагерях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Каждый сотрудник должен быть обучен правилам действий при чрезвычайных ситуациях. Вопросам безопасности нужно уделить особое внимание. Все должны быть обучены", - подчеркнул глава области.

В этом году в регионе будет открыто 782 лагеря, в том числе 65 загородных лагерей (четыре из которых находятся на территории Башкирии), девять палаточных лагерей, пять лагерей труда и отдыха и 703 лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе образовательных учреждений и организаций дополнительного образования. По состоянию на 31 мая прошла приемка 37 загородных, 697 дневных лагерей. До 15 июня завершится приемка остальных, в том числе палаточных лагерей.

По словам первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, прогнозируется, что в этом году в лагерях отдохнут более 187 тысяч детей. Родителям рекомендуют перед покупкой путевки проверить учреждение в реестре загородных лагерей, где содержится информация о всех лагерях, которые имеют разрешение на работу. Реестр есть на сайте регионального министерства образования и науки.

"Родители сразу могут получить информацию о том, есть ли разрешение или нет, как обстоят дела с материально-техническим состоянием лагеря, кто руководитель лагеря, сколько человек в смене, в какие периоды проводятся смены. На это нужно обязательно обращать вынимание прежде чем покупать путевки. Несанкционированные лагеря периодически появляются, но они не имеют разрешения на работу с детьми. Если такие лагеря выявляются, мы их закрываем", - рассказала она.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закупили порядка 8 тысяч путевок в загородные лагеря и санатории. На эти цели из областного бюджета было выделено свыше 250 млн рублей. Дети смогут отдохнуть в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях "Синегорье", "Металлург", "Ильмены", "Лесная сказка", "Уральские зори", "Карагайский", "Абзаково". Путевки предоставляются бесплатно. Для их получения нужно обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства.

"Этим летом у нас почти 430 тысяч школьников уходят на каникулы, мы закупили порядка 8 тысяч путевок в загородные лагеря и санатории. Все они переданы в управления социальной защиты. В первую очередь путевки необходимо выделять детям из группы риска. Вне очереди бесплатные путевки выдаем детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев СВО", - сообщил Алексей Текслер.

Как рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина, вопросам детского отдыха министерство социальных отношений уделяет особое внимание. "В этом году у нас появилась новая категория – это дети мобилизованных граждан, им путевки предоставляются вне очереди. Ребята смогут отдохнуть, интересно провести время, найти новых друзей и, самое главное, укрепить здоровье", - подчеркнула она.

Кроме того, Алексей Текслер поручил помочь с трудоустройством детям, которые останутся дома. В рамках госпрограммы "Содействие занятости населения" будет организовано временное трудоустройство 11,3 тыс. подростков от 14 до 18 лет. Из областного бюджета выделено более 10 млн рублей на материальную поддержку к их заработной плате. "Прошу контролировать эту работу, трудоустраивать в первую очередь тех, кому это действительно необходимо", - поручил губернатор.

Теги: дети, летний лагерь, отдых, Алексей Текслер,


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