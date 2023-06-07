Суд продлил арест второму подростку, обвиняемому в изнасиловании мальчика в екатеринбургской спецшколе

Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил арест М. - второму подростку, обвиняемому в надругательстве над 12-летним мальчиком в спецшколе №124 Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат потерпевшего Георгий Краснов.

По его словам, подростка оставили под стражей до 11 июля 2023 года. К аналогичному решению суд пришел и вчера в отношении другого парня Д., также обвиняемого в изнасиловании ребенка.

Напомним, в апреле Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил 16 и 15-летних подростков под стражу. Оба обвиняются по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Речь идет о спецшколе №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Обо всех ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Сразу после этого директора заведения отстранили от должности.

В дальнейшем уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков съездил с проверкой в спецшколу №124 Екатеринбурга. По словам омбудсмена, никаких серьезных нарушений в учреждении зафиксировано не было.