Минобороны РФ: ВСУ пытались прорвать оборону в районе Артемовска

ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка связана с неудачами в ходе начавшегося контрнаступления, в частности, с большим числом потерь на южнодонецком направлении.

Уточняется, что штурмовые отряды украинских войск предприняли восемь попыток наступления в районе Ягодного, Дубово-Василевки, Андреевки, Орехово-Василевки, Клещеевки и на западной окраине Артемовска.

В Минобороны заявили, что прорыва обороны не допущено. Потери ВСУ на этом направлении составили 415 военнослужащих за сутки.

4 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ якобы по-прежнему находится в Артемовске. По его словам имеется информация, о том, что ВСУ выставили свои наблюдательные посты в садах, где ЧВК "Вагнер" каждый день несли потери, сдерживая позиции врага несмотря на то, что на этой территории трудно закрепиться.

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".