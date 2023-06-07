"Уралкалий" — организатор Всероссийской конференции по охране труда и промышленной безопасности

5-6 июня в культурно-досуговом центре "Уралкалия" в Соликамске прошла Всероссийская конференция по охране труда и промбезопасности "ПРО. Риски и безопасность", сообщили Накануне.RU в "Уралкалий".

Организатором мероприятия выступил "Уралкалий" при поддержке Министерства промышленности и торговли Пермского края, Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной инспекции труда, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В конференции приняло участие около 100 делегатов — специалистов по охране труда, экспертов государственных и надзорных органов Пермского края, представителей крупных промышленных предприятий России, научных, профсоюзных и общественных организаций.

С приветственным словом к присутствующим обратились министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов и технический директор "Уралкалий" Эдуард Смирнов. С докладом о ситуации в области промышленной безопасности в Пермском крае выступил и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Павел Князев.

Павел Князев подчеркнул, что для "Ростехнадзора" и бизнеса является стратегическим приоритетом искоренение несчастных случаев и аварий на производстве.

"Повестка конференции позволила обсудить наиболее эффективные подходы к повышению уровня промышленной безопасности, обеспечить конструктивный диалог по актуальным темам снижения аварийности и травматизма, обменяться профессиональным опытом в вопросах сохранения жизни и здоровья людей", - отметил он.

Заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО "Уралкалий" Алексей Жуланов представил участникам доклад "Культура безопасности — ключ к нулевому травматизму".

По словам Алексея Жуланова, "Уралкалий" впервые выступил организатором мероприятия в Пермском крае такого высокого уровня.

"В компании выстроена эффективная система контроля и обеспечения безопасности в сфере охраны труда, которая отвечает международным стандартам. Убежден, что обмен практическими кейсами с коллегами на конференции будет способствовать внедрению лучших практик по охране труда на производстве", - заявил он.

Делегаты делились практическими кейсами по повышению культуры безопасности и управлению рисками на производстве, работе с подрядными организациями, профилактике производственного травматизма, корпоративными программами сохранения здоровья сотрудников, а также ИТ-решениями в области охраны труда и производственной безопасности.