В Киеве за нарушение комендантского часа уволят высокопоставленного чиновника

В Киеве за нарушение комендантского часа увольняют высокопоставленного чиновника.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник любого ранга несет еще и политическую ответственность. Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Он также обратился к силовикам с просьбой усилить контроль за нарушителями и выставить дополнительные патрули у ресторанов и клубов.

С 26 марта 2023 года в Киеве комендантский час продолжается с полуночи и до пяти часов утра.