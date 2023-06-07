Сенат Швейцарии одобрил поправку, которая разрешает реэкспорт вооружения на Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину.

В заявлении на сайте парламента говорится, что странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено "на определенных условиях" реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Как передает РИА Новости, депутатам предстоит проголосовать по этому вопросу.

В феврале СМИ сообщали, что Швейцария близка к тому, чтобы отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину. Reuters отмечало, что на страну оказывают давление после того, как она отклонила запрос Германии и Дании. Так, Копенгаген собирался передать Украине 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III, а Берлин — отправить снаряды для БМП Marder.

Швейцария соблюдает нейтралитет с 1815 года, этот статус был официально закреплен в 1907 году. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие комбатантам. Кроме того, в стране действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.