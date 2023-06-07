На Колыме пришлось размещать как беженцев пассажиров аварийного рейса из Дели-Сан-Франциско

Конфуз произошел в Магаданской области, где вынужден был совершить аварийную посадку самолет Вoeing 777-200LR авиакомпании Air India. На борту находилось 232 пассажира и 11 членов экипажа. Большинство – граждане Индии и США, также несколько канадцев. Росавиация уже разрешила прислать за иностранцами резервный борт, вылет состоится завтра.

Магадан встретил неожиданных гостей ямой на взлетно-посадочной полосе и отсутствием гостиниц. Пассажиров и экипаж пришлось направить в пункт временного размещения, который выглядит соответствующе названию – как помещение для экстренного размещения беженцев. Пассажиры рейса вынуждены все вместе находиться в спортзале местной школы, детей и беременных отправили в единственную гостиницу и общежитие медколледжа.

Сообщается, что не проходившим пограничный контроль гражданам не разрешают выходить на улицу – за этим следят сотрудники ФСБ.

Глава Магаданской области Сергей Носов, буквально накануне получивший (не без оговорок) "благословение" Владимира Путина на новый губернаторский срок, считает, что иностранцы будут с теплотой вспоминать эти ночи на Колыме, потому что важнее не комфорт и условия, а доброта и эмпатия колымчан, которые заботятся о гостях.

"Взаимовыручка – это то, что отличает колымчан, без чего в наших суровых условиях просто не выжить. Это у нас в крови. Мы всегда поможем в беде – в данном случае гражданам Индии, США, Канады, Непала", - сказал Носов.

"Некоторые неудобства, которые связаны с тем качеством сервиса или комфорта, который можно или нужно предоставлять туристам, гостям – зачастую, а это очень важно, это компенсируется в данном конкретном случае доброжелательностью, внимательностью, искренностью наших людей, за что им большое спасибо. У этих пассажиров с маленькими детьми о Колыме останутся благоприятные впечатления", - полагает губернатор.

СМИ сообщают, что Носов уже пообещал отремонтировать здание аэровокзала и построить новую гостиницу.

Накануне президент России больше всего ругал Носова за состояние ЖКХ в регионе: "Уровень заработной платы очень важен, но не менее важны, когда человек принимает решение, где жить, – это, конечно, условия жизни: ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблем у вас ещё очень много".