07 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени огласили приговор продавцу "паленой" водки, убившему 9 человек

Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор ранее судимому 39-летнему Малику Мамедову, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он признан виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

С 3 января прошлого года Мамедов вместе с другими лицами в торговых точках на ул. Ставропольской и Рижской в Тюмени продал покупателям алкоголь без лицензии, в составе которой находился метиловый спирт. Поддельный алкоголь Мамедов хранил для сбыта в магазинах Тюмени. В результате, в январе 2022 года от острого отравления погибло девять человек.

Вынесение приговора Малику Мамедову(2023)|Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также с Малика Мамедова взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.

Теги: Малик Мамедов, суррогатный алкоголь, отравление, царская охота, суд, приговор, незаконная торговля


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