07 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Смертельный пожар в уральской сауне привел к уголовному делу

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело после пожара в местной сауне, в результате которого погибли люди.

Возгорание произошло сегодня утром в сауне Vip'ka на улице Олега Кошевого. Пожар унес жизни двух женщин. Сообщалось, что причиной могло стать короткое замыкание нагревательного элемента банного комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что в ночь на 7 июня двум жительницам Каменска-Уральского во временное пользование было предоставлено помещение сауны. По предварительным данным, из-за аварийной работы электросети внутри возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением. В результате обе женщины погибли от отравления продуктами горения.

пожар в сауне в Каменске-Уральском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас следователи СКР работают на месте и выясняют все обстоятельства случившегося.

пожар в сауне в Каменске-Уральском(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: сауна, пожар, дело, СК


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Ранее 07.06.2023 08:27 Мск Пожар в сауне в Каменске-Уральском унес жизни двух женщин

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