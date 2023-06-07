Смертельный пожар в уральской сауне привел к уголовному делу

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело после пожара в местной сауне, в результате которого погибли люди.

Возгорание произошло сегодня утром в сауне Vip'ka на улице Олега Кошевого. Пожар унес жизни двух женщин. Сообщалось, что причиной могло стать короткое замыкание нагревательного элемента банного комплекса.



Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что в ночь на 7 июня двум жительницам Каменска-Уральского во временное пользование было предоставлено помещение сауны. По предварительным данным, из-за аварийной работы электросети внутри возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением. В результате обе женщины погибли от отравления продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сейчас следователи СКР работают на месте и выясняют все обстоятельства случившегося.