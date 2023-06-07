На Среднем Урале за год хотят восстановить более 30 000 гектаров леса

В Свердловской области в рамках национального проекта "Экология" хотят восстановить более 30 тыс. га леса. Высадку будут осуществлять в местах, пострадавших от плановых вырубок и лесных пожаров, сообщает департамент информполитики региона.

Высадкой займутся специалисты Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторы. На сосны и ели собираются отдать 7 тыс. га. В планах высадить их на местах, где деревья полностью погибли от огня, однако для этого по нормам необходимо прождать год.

"После лесных пожаров проводится оценка санитарного состояния лесных насаждений и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий. Для оценки санитарного состояния проводятся лесопатологические обследования, в ходе которых устанавливается степень повреждения древостоя. В случае если древостой погиб полностью, то назначается сплошная санитарная рубка, при частичной гибели лесных насаждений санитарная рубка проводится выборочно. Деревья можно высаживать сразу после расчистки и подготовки почвы", — пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Далее последует долгий процесс восстановления, во время которого специалисты будут ухаживать за сеянцами. Взрослой сосна считается при росте не менее метра, однако для это придется ждать порядка восьми лет. С елью похожая ситуация, однако в этом случае до взрослого дерева в 70 см. ей придется расти 10 лет. Помимо собственных посадочных материалов из уральского питомника, свои сеянцы Свердловской области предоставят ХМАО и Тюменская область.

Помимо посадки сеянцев, проводится и минерализация почвы: убираются листья и хвоя, мешающие прорасти семенам. В этом году восстановить таким образом планируют почти 22 тыс. га лесных угодий. Еще 900 га будут восстанавливать путем совместного естественного и искусственного методов.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области было восстановлено 30,5 тыс. га леса, что составляет 108% от годового плана.