Суд в Челябинске продлил срок содержания под стражей обвиняемым в убийстве подростка

В Челябинске суд продлил срок содержания под стражей четверым иностранцам, обвиняемым в убийстве подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Двое из обвиняемых несовершеннолетние. Под арестом они пробудут до 10 сентября. Обвиняемые просили назначить им домашний арест, но суд отклонил их ходатайства.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. По уголовному делу задержаны семь человек. Все они являются уроженцами Таджикистана. По версии следствия, обвиняемые в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.