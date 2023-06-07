Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий "Алмаз Антея"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на одном из предприятий корпорации "Алмаз Антей". Он проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны.

Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. По его словам, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия". По мнению Шойгу, надо сократить сроки ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам, сообщает Минобороны РФ

По словам главы "Алмаз Антея" Яна Новикова, в 2023 г. корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника. Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз Антей" востребована, и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.