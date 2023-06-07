"Яндекс" запустил роботакси с ИИ в Москве

"Яндекс" в тестовом режиме запустил в московском районе Ясенево такси, управляемые искусственным интеллектом - так называемые роботакси.

Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go" с помощью специальной кнопки, сообщили в пресс-службе компании. Пассажиру будет предложено выбрать место посадки и высадки. Всего в Ясенево около 40 таких точек.

Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей. В машине, согласно действующим законам, будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью поездки. На данный момент роботакси берет только одного пассажира.

В январе прошлого года кабмин России устранил межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима, в рамках которого в стране будут запущены беспилотные такси.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Москве набирают фокус-группы для тестирования поездок на беспилотном такси. Московские власти заявляли, что тестирование начнется в ближайшее время, и Москва станет первой европейской столицей с таким видом транспорта.