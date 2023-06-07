07 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В трех парках Екатеринбурга обновят площадки для собак

В нескольких парках Екатеринбурга обновят площадки для выгула собак. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в качестве инвестора выступила директор сети "Заповедник" Татьяна Берсенева. Предпринимательница планирует отремонтировать площадки для собак в трех рекреационных зонах уральской столицы. Речь идет о парке имени Павлика Морозова, парке Чкалова и парке "Южный".

В перечень планируемых работ включены ремонт ограждения площадки, установка урн и лавочек, а также снарядов для занятий с животными. Ожидается, что ремонт будет завершен к середине июля.

Напомним, осенью прошлого года в Екатеринбурге появилась новая специальная зона для выгула собак.

Теги: собаки, парки, Екатеринбург


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