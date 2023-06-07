07 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Служба спасения СОВА

Житель Каменска-Уральского устроил стрельбу с балкона многоэтажки

В Каменске-Уральском неизвестный с балкона 7 этажа решил устроить стрельбу. Как отмечали очевидцы, мужчина был пьян.

Инцидент произошел вечером 4 июня в доме №33 по бульвару Комсомольский. Как сообщает пресс-служба МО МВД России "Каменск-Уральский", мужчина стрелял из пневматики. Правоохранители выехали на место происшествия и задержали дебошира. Им оказался местный житель 1991 г.р., который, как он сам рассказал, решил проверить работоспособность своего оружия.

После начала проверки выяснилось, что гражданин уже устраивал стрельбу из пистолета 1 мая. Тогда он тоже был пьян и в результате повредил окна соседнего дома. Сейчас сотрудниками полиции по данным фактам организован ряд проверочных мероприятий для дальнейшего принятия обоснованного процессуального решения.

Теги: Каменск-Уральский, стрельба, балкон


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