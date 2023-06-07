Житель Каменска-Уральского устроил стрельбу с балкона многоэтажки

В Каменске-Уральском неизвестный с балкона 7 этажа решил устроить стрельбу. Как отмечали очевидцы, мужчина был пьян.

Инцидент произошел вечером 4 июня в доме №33 по бульвару Комсомольский. Как сообщает пресс-служба МО МВД России "Каменск-Уральский", мужчина стрелял из пневматики. Правоохранители выехали на место происшествия и задержали дебошира. Им оказался местный житель 1991 г.р., который, как он сам рассказал, решил проверить работоспособность своего оружия.

После начала проверки выяснилось, что гражданин уже устраивал стрельбу из пистолета 1 мая. Тогда он тоже был пьян и в результате повредил окна соседнего дома. Сейчас сотрудниками полиции по данным фактам организован ряд проверочных мероприятий для дальнейшего принятия обоснованного процессуального решения.