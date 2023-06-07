07 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Югре в пять раз выросла площадь пожаров на территории заповедника

Площадь пожаров на особо охраняемой природной территории заповедник "Юганский" выросла за сутки в пять раз, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В настоящий момент она составляет 100 га. В заповеднике действует два пожара.

Четыре ландшафтных пожара действуют на площади 1131 га в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах, 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5948,95 га, большая часть из которых локализована.

К ликвидации действующих пожаров привлечены свыше 600 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, республики Карелия. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 124 ландшафтных пожара на площади 20 166,03 га, 153 лесных пожара на площади 13 025,21 га и три возгорания на землях особого охраняемых природных территорий на площади 176,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса, в Кондинском районе введен режим ЧС.

Теги: пожар, заповедник, юганский


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