Пострадавшим от наводнения в Херсонской области выплатят от 10 до 50 тысяч рублей

Введение режима ЧС регионального масштаба в Херсонской области позволит начать выплаты пострадавшим от наводнения. Они получат от 10 до 50 тыс. руб., заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"После того, как комиссии проведут оценку ущерба домам пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья", - заявил чиновник.

Он сообщил, что для эвакуированных развернуты 44 пункта временного размещения – на 2,5 тыс. человек – это дома отдыха, пансионаты, школы и детсады.

Ранее сообщалось, что под угрозой затопления находятся от 22 до 40 тыс. человек.