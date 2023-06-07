Председатель Мосгордумы: "Считаю выборы мэра Москвы открытыми, честными, но не конкурентными"

Мосгордума одобрила назначение выборов мэра на 10 сентября этого года. Председатель заксобрания Алексей Шапошников шутил, на вопрос о том, считает ли он предстоящие выборы конкурентными, ответил: "Я считаю выборы мэра Москвы открытыми, честными, но не конкурентными, потому что у Сергея Семеновича [Собянина] конкурентов быть не может".

Автор вопроса – депутат Евгений Ступин – тоже считает выборы неконкурентными, но уже без иронии. "Муниципальный фильтр пройдут только кандидаты, которым Единая Россия даст свои голоса муниципальных депутатов. <…> И, к сожалению, из тех кто будет допущен, конкурентов Собянину действительно мы не увидим. Москвичи будут лишены реального выбора", - считает парламентарий.