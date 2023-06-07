Работы по реконструкции северных очистных сооружений в Астраханской области продолжаются

В Астраханской области продолжается реконструкция Северных очистных сооружений. Здесь работы идут по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Общая стоимость проекта – 3,8 млрд рублей.

Сейчас на объекте трудятся 160 человек и 6 единиц техники.

"Ставим подрядчику задачу – до наступления холодов закрыть контуры зданий и приступить к монтажу оборудования", - сделал запись в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Проблема с этими очистными сооружениями не решалась десятилетиями. Региональным властям удалось привлечь федеральные средства на реализацию этого важного объекта. Северные очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые стоки от 60% жилого фонда Астрахани и прилегающих районов.

Реконструкция позволит улучшить экологические показатели Волги за счёт многоступенчатой глубокой очистки сточных вод, а устанавливаемые системы газоочистки – устранить неприятные запахи от работы сооружений.