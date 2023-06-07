В Казахстане снимают с продажи "Мистер сидр" после массового отравления в России

Власти Казахстана временно сняли с продажи продукцию, которая была произведена компанией "Анди" в Самарской области. Об этом сообщается на сайте комитета санитарно-эпидемического контроля Минздрава республики.

Запрет на продажу товара действует до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Население Казахстана призывают отказаться от употребления напитков данной компании, а также сообщать обо всех случаях продажи этой продукции.

Напомним, сотрудники полиции изымают сидр по всей России. Роспотребнадзор по всей стране изъял из оборота 37,6 тыс. литров напитка. Ранее в свердловском управлении Роспотребнадзора заявили, что пока не нашли в регионе напитка "Мистер Сидр", которым насмерть отравились десятки человек в российских регионах.