Военкор Харченко сообщил о подрыве в Харьковской области аммиакопровода

Военкор Александр Харченко привел детали подрыва аммиакопровода в деревне Масютовка Харьковской области.

"Украинцы подорвали аммиакопровод. Да-да, тот самый, который Россия многие месяцы тщетно пытается запустить в рамках зерновой сделки", — приводит слова Харченко telegram-канал "Свидетели Байрактара".

По словам Харченко, стоило России 2 июня заявить о приостановлении регистрации украинских судов в портах и потребовать возобновить поставки аммиака, как через три дня подорвали трубу. Из-за направления ветра, аммиак пошёл в сторону украинских позиций, пишет Харченко. Один боец, предположительно, погиб, нескольких увезли в госпиталь с отравлением, украинское наступление в этих краях из-за аммиака решили отложить.

"Видимо, украинцы не хотят запускать аммиакопровод "Тольятти-Одесса", раз подорвали его в Харьковской области. Обманули в очередной раз Россию с договоренностями", — комментирует публицист Павел Пряников.

Полгода назад стало известно об обсуждении возможности восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В конце ноября 2022 г. Владимир Путин встретился с бывшим основным владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным. Мазепин затронул вопрос поставок аммиака.

"Прошло время, движений никаких нет. Мы надеялись, что, когда будет продолжение зерновой сделки, которое недавно было сделано, также данный вопрос будет решен. Но хочу вам доложить, что украинская сторона выдвигает ряд политических вопросов, в которых мы некомпетентны, не можем работать", — объяснил Мазепин.

Путин же сказал, что возобновление работы аммиакопровода "будет выгодно всем", но будет ли это выгодно России, если Владимир Зеленский назвал условием обмен военнопленными по формуле "всех на всех"? Это и есть тот самый "ряд политических вопросов", о которых упомянул Мазепин.

Поставки аммиака не безвозмездные — экспортная выручка РФ за экспорт по этому маршруту составляла до $2,4 млрд в год. Публицист и бывший представитель МИД ДНР в Москве Дарья Митина отмечала, что озвученная цена вопроса "повергает в изумление" в случае, если это оказалась "цена потери половины Харьковской области".