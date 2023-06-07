В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии машина провалилась под землю

В Екатеринбурге прокуратура выясняет обстоятельства серьезной коммунальной аварии.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в ночь на 7 июня: из-за порыва сетей водоснабжения на одной из парковок по улице Цвиллинга в уральской столице из-под земли вырвался столб воды. В результате один из припаркованных автомобилей провалился в образовавшуюся яму, а еще одна машина получила повреждения.

Прокуратура намерена выяснить причины коммунальной аварии. В частности, будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт сетей на указанном участке. Также будут установлены ответственные за надлежащее содержание сетей водоснабжения.

Как пообещали в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.