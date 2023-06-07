Суд заменил домашний арест бывшего зампреда правительства Прикамья на запрет определенных действий

Сегодня в Ленинском районном суде прошло предварительное заседание по уголовному делу фонда "Содействие — XXI век". Фигурантами дела о растрате 67,7 млн руб. являются бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева и экс-руководитель фонда "Содействие" Елена Найданова.

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме, сообщает Properm.ru.

Суд не стал продлевать Елене Лопаевой домашний арест. Он заменен на запрет определенных действий: ей нельзя выходить из дома кроме как в суд, поликлинику и на прогулки за продуктами, нельзя пользоваться телефоном, интернетом, общаться с фигурантами дела.

Основные слушания по уголовному делу назначены на 20 июня.

Как сообщало Накануне.RU, дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Ранее она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.