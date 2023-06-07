07 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Оргкомитет Ural Music Night сообщил о переносе главной площадки фестиваля

Организаторы фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге изменили место главной площадки.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете фестиваля, традиционная акция "Светает" с Валерием Сюткиным в этом году пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ. Туда же будет перенесена и главная площадка "Магистерия". Сцена объединит академическую, народную и джазовую музыку.

В 2023 году фестиваль Ural Music Night состоится 23 июня. Мероприятие планирует снова собрать 3 тысячи музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии. Тысячи зрителей и артистов встретят новый день и споют главную песню фестиваля ("Серенада трубадура") вместе с Валерием Сюткиным и камерным оркестром B-A-C-H.

Напомним, ранее организаторы Ural Music Night рассказали, какие группы выступят на фестивале в Екатеринбурге.

Теги: Ural Music Night, площадка, перенос


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