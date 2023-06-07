Путин заранее поприветствовал участников ПМЭФ

В Санкт-Петербурге только через неделю начнется Международный экономический форум, но Владимир Путин уже сегодня обратился с приветствием к его участникам.

В приветственном слове президент России снова говорил о "формировании многополярного мироустройства" и хвалил российский бизнес, который много сделал "для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций".

Путин озвучил "оценки экспертов", которые предсказывают мировой экономике в 2023 году замедление, а российской экономике – рост на 1-2%. При этом он не упоминает так называемый "эффект низкой базы" прошлого года.