07 Июня 2023
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Фото: Telegram-канал Раньше всех.Ну почти

Правительство России впервые прокомментировало прорыв Каховской ГЭС: "Киев просто ненавидит крымчан"

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко прокомментировала прорыв Каховской ГЭС и спуск Каховского водохранилища. Это первый комментарий представителя кабинета министров РФ более чем за сутки с момента происшествия.

Абрамченко сегодня докладывала в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации об экологическом оздоровлении водных объектов. В начале своего выступления она несколько абзацев посвятила произошедшему, но при этом никаких конкретных цифр не назвала: не обозначила сроки оказания помощи, не сказала о размере компенсаций и т.д.

"Хочу осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области. Затоплено несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более чем 20 тыс. мирных граждан. Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники, очистные сооружения, погибли животные. На затопленной территории находятся несколько уникальных природных комплексов. Киев просто ненавидит крымчан. Эти преступники используют любую возможность лишить жителей полуострова доступа к пресной воде", - сказала Абрамченко.

Новая Каховка, последствия затопления(2023)|Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka

Она заявила, что "правительство с властями Херсонской области предприняло первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям". Далее вице-премьер начала рассказ о дефиците воды на планете и перешла к основной теме своего доклада.

В нем она еще раз упомянула Херсонщину и Запорожье, но уже в рамках трехлетней программы социально-экономического развития, которая явно не предполагала восстановления региона после техногенной катастрофы: предлагается реализовать 41 природоохранное мероприятие на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На эти цели будет выделено 12,4 млрд руб.

Теги: правительство россии, виктория абрамченко, каховская гэс


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