В Нижневартовске бойцовская собака покусала подростка

В одном из лифтов жилого дома в Нижневартовске бойцовская собака покусала девочку.

Девочка со своим питомцем уже ехала в лифте. Когда кабина остановилась на этаже и дверь открылась, бойцовый пёс бросился в атаку, сообщает телеканал "Мегаполис". Девочка попыталась защитить любимца, бультерьер потрепал её за лицо.

Родители пострадавшего ребёнка написали заявление на хозяев бультерьера. Телеканал уточняет, что местные жители уже несколько раз жаловались на агрессивную бойцовскую собаку без намордника. Хозяева агрессивной собаки обвиняют во всём соседей и их собачек. Пострадавшая остается в больнице, сообщил телеканалу отец девочки.