07 Июня 2023
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Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka

Власти Новой Каховки заявили об угрозе заражения после разрушения ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, есть угроза заражения, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.

"Вчера отобраны были пробы воды - химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины", - сказал Леонтьев в эфире Первого канала.

По его словам, работаю МЧС и все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке, которая располагается непосредственно рядом с дамбой, начал снижаться уровень воды. Напомним, после прорыва вода поднялась на 11 метров.

6 июня во время подтопления левого берега Днепра ниже Каховской ГЭС без вести пропали по меньшей мере семь человек. Эвакуировано было более 900 человек.

Теги: новая каховка, каховская гэс, заражение


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