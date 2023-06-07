Власти Новой Каховки заявили об угрозе заражения после разрушения ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС размыто одно из кладбищ, есть угроза заражения, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.

"Вчера отобраны были пробы воды - химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический анализ мы получим только в течение ближайших суток. Кроме этого, исследуются все артезианские скважины", - сказал Леонтьев в эфире Первого канала.

По его словам, работаю МЧС и все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке, которая располагается непосредственно рядом с дамбой, начал снижаться уровень воды. Напомним, после прорыва вода поднялась на 11 метров.

6 июня во время подтопления левого берега Днепра ниже Каховской ГЭС без вести пропали по меньшей мере семь человек. Эвакуировано было более 900 человек.