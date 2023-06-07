Отмечать победу парка "Уралмаш" в голосовании приедет группа "На-На"

Праздновать победу Летнего парка "Уралмаш" в голосовании о благоустройстве среди парков Екатеринбурга приедет группа "На-На". Афишу с таким содержанием начали распространять городские ТСЖ.

Выступление состоится 12 июня в День России на сцене парка "Уралмаш". Инициатором выступления, согласно объявлению, является депутат гордумы Алексей Вихарев.

Концерт начнется в 19.00: на сцене выступят кавер-группы, чьи названия пока не раскрываются. После этого в 20.00 екатеринбуржцев ждет выступление легендарной группы "На-На".

Напомним, несмотря на победу парка "Уралмаш" в городском голосовании, он все же остался без федеральных средств на благоустройство. Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России".

При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также глава комитета по благоустройству администрации Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.