07 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: организаторы мероприятия

Отмечать победу парка "Уралмаш" в голосовании приедет группа "На-На"

Праздновать победу Летнего парка "Уралмаш" в голосовании о благоустройстве среди парков Екатеринбурга приедет группа "На-На". Афишу с таким содержанием начали распространять городские ТСЖ.

Выступление состоится 12 июня в День России на сцене парка "Уралмаш". Инициатором выступления, согласно объявлению, является депутат гордумы Алексей Вихарев.

Концерт начнется в 19.00: на сцене выступят кавер-группы, чьи названия пока не раскрываются. После этого в 20.00 екатеринбуржцев ждет выступление легендарной группы "На-На".

Листовка о проведении концерта в честь победы парка "Уралмаш" в Екатеринбурге в голосовании на благоустройство(2023)|Фото: организаторы мероприятия

Напомним, несмотря на победу парка "Уралмаш" в городском голосовании, он все же остался без федеральных средств на благоустройство. Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России".

При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также глава комитета по благоустройству администрации Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Теги: парк Уралмаш, На-На, концерт


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