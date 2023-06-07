Жители Челябинской области выбрали более 120 объектов для благоустройства в 2024 году

Жители Челябинской области выбрали общественные территории для благоустройства в 2024 году. Во всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов приняли участи 674 тысячи южноуральцев. Это один из лучших результатов по стране, передает корреспондент Накануне.RU.

"31 мая завершилось Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Вчера активность южноуральцев отметили на федеральном уровне, вице-премьер Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин назвал нашу область в числе лучших регионов страны по активности голосования. Хочу поблагодарить всех жителей региона за активность и стремление сделать свой населенный пункт, свой город, лучше. Отмечу работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая", - отметил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил южноуральцев за активное голосование. Он подчеркнул, что строителям предстоит оправдать доверие жителей. "Все проекты нужно сделать качественно", - поручил он.

Голосование за объекты благоустройства проходило во всех муниципалитетах Челябинской области. На выбор южноуральцам было представлено 205 объектов благоустройства. Это скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, а также конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в муниципалитете ранее. В результате в 2024 году будет реализован 121 объект благоустройства.

В Челябинске выбрали семь общественных пространств, по одному в каждом районе. Это территория вблизи дома № 73 по улице 2-ая Эльтонская со стороны существующего городского пляжа в микрорайоне Чурилово в Тракторозаводском районе, зона детского отдыха в парке "Плодушка" в Ленинском районе, входная группа сквера по улице Молодогвардейцев с устройством сухого фонтана в Курчатовском районе, пешеходная зоны по улице Свободы в Советском районе, сквер у ТРК "Родник" в Центральном районе, спортивно-досуговая зона парка культуры и отдыха Калининского района и общественное пространство напротив рынка "Михеевский" в Металлургическом районе. Сейчас районные мэрии приступают к разработке проектно-сметной документации общественных пространств.

Стоит отметить, что в голосовании приняли участие более 172 тыс. жителей Челябинска. "Я благодарю всех челябинцев за активное участие в голосовании и в жизни города. Всего в этом году свой выбор сделали более 172 тысяч человек, и благодаря вашему неравнодушному отношению, мы сможем создать в Челябинске еще больше красивых и комфортных мест для отдыха и досуга", - отметила глава города Наталья Котова.

В Магнитогорске на голосование были представлены проекты благоустройства скверов Металлургов, "Школьный", "Музыкальный" и "Детский". Жители выбрали сквер Металлургов. Проект набрал более 33 тыс. голосов. В сквере предлагается установить новый детский городок в экостиле, восстановить исторические плафоны фонарей, установить светильники вдоль боковых аллей, подсветить кроны деревьев, а также отремонтировать фонтан в районе улицы Куйбышева.

"Почему победил сквер Металлургов? Потому что это своеобразный бренд города. Он был основан в середине 50-х годов, это память о наших родителях, бабушках и дедушках, о детстве многих магнитогорцев. За него проголосовали не только жители прилегающих домов, но и всего города. И в будущем году сквер станет комфортней, функциональней и красивей", - рассказал председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов.

Отдельно губернатор отметил Агаповский и Чебаркульский районы, где была высокая вовлеченность жителей при выборе объектов благоустройства. В результате в Агаповском районе будет реализовано девять проектов. В следующем году благоустроят шесть детских игровых площадок, две спортивные зоны в парках в поселках Буранный и Первомайский, а также игровую зону территории вблизи реки Урал в поселке Наровчатка.

В Чебаркульском районе победили семь объектов благоустройства. Это две детские площадки, две спортивные площадки, две зоны отдыха и общественная территория вблизи дома культуры в поселке Бишкиль. Как рассказал глава Чебаркульского района Владимир Пупырев, в муниципалитете проголосовали более 23 тыс. жителей.

"Мы ставили перед собой задачу — донести до каждого жителя Чебаркульского района значимость этого события, чтобы люди увидели и прочувствовали эту возможность внести свой личный вклад в решение вопросов благоустройства. Плюс постарались привлечь людей из других муниципалитетов: родных, друзей, знакомых. Поверьте, каждый голос важен. Еще и потому, что по итогам голосования наиболее активные территории получат дополнительную поддержку на свое развитие. А, значит, мы сделаем больше добрых и нужных дел для жителей нашего Чебаркульского района", - подчеркнул он.