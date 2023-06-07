Свердловский Роспотребнадзор не нашел в регионе "Мистера Сидра", от которого гибнут люди

В свердловском управлении Роспотребнадзора заявили, что пока не нашли в регионе напитка "Мистер Сидр", которым насмерть отравились десятки человек в российских регионах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге изъяли бочки с сидром из Самарской области, который может быть похож на "Мистера Сидра". Его обнаружили на складе одного из магазинов. Теперь проводится экспертиза, которая покажет, насколько опасен данный напиток.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, сейчас ведомство продолжает розыск пивного продукта "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" (Самара) на территории региона. На данный момент продукция в обороте не выявлена.

"Если вы имеете информацию о продаже напитка этой торговой марки на территории Свердловской области, просим обратиться в управление Роспотребнадзора по номеру телефона: +7 912 281 07 54", - призвали в ведомстве.

Специалисты просят свердловчан не покупать пищевую продукцию вне стационарных мест торговли, а также требовать документы на напитки, которые продаются на розлив.

По последним данным, число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло с 31 до 42 человек. Еще 20 скончались от алкогольного напитка. Есть погибшие и пострадавшие и в других регионах страны.