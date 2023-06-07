07 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Названы регионы, в которых в сентябре пройдет дистанционное голосование

Центральная избирательная комиссия опубликовала список регионов, где в этом году будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Единый день голосования в этом году приходится на 9 сентября (впрочем, многие регионы проведут трехдневное голосование).

ДЭГ будет применяться на довыборах депутатов Госдумы в Крыму (одномандатный округ №19) и в Липецкой области (одномандатный округ № 114 и совмещенные с ними выборы).

В ряде регионов ДЭГ будет применяться на всех выборах, которые запланированы. Это Чувашия, Алтайский край, Архангельская, Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Московская, Новосибирская, Псковская, Томская и Ярославская области и Ненецкий автономный округ.

В других регионах возможность голосовать дистанционно распространят только на отдельные кампании. Больше всего таких кампаний – по семь – будет в Пермском крае и Свердловской области. Также территории с ДЭГ будут в Карелии, на Камчатке, в Белгородской, Калининградской, Курской, Оренбургской, Тульской и Челябинской областях.

Теги: дэг, голосование, цик


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Ранее 07.06.2023 10:21 Мск Дистанционное голосование пройдет в сентябре в 24 субъектах – ЦИК

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