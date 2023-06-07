07 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Пригожин опроверг причастность ЧВК "Вагнер" к хулиганству в екатеринбургском радиоэфире

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг причастность организации к тревожным сообщениям на радио. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Напомним, с самого утра жители Екатеринбурга сразу на нескольких станциях периодически слышали сообщения такого содержания: "Пока Пригожин брал Артемовск, генералы проморгали Белгород...". На "Ретро ФМ" сообщение могло повторяться несколько раз подряд. Каждый из зачитываемых текстов в своем содержании якобы поддерживал ЧВК "Вагнер", из-за чего у слышащих это появилось подозрение о проплаченной рекламе, а после и о хакерской атаке.

В свою очередь Евгений Пригожин отметил, что не имеет с этим радио-хулиганством ничего общего, как и организация ЧВК "Вагнер".

"Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал. Что касается того, что в Белгородской области валяли дурака, пока ЧВК "Вагнер" брала Артемовск, я думаю, эти настроения бродят в обществе везде. К сожалению, сегодня Министерство обороны показывает себя не лучшим образом", - добавил Пригожин.

Теги: радиоэфир, ЧВК Вагнер, Пригожин


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