07 Июня 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский фонд «Созвездие добра» продолжает сбор средств для организации поддержки воинов СВО

Благотворительная организация «Созвездие добра» оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям уже более года. За это время тонны гуманитарных и специальных грузов отправили на передовую астраханским бойцам. Поддержать бойцов и отправить на счет Фонда посильную сумму может каждый.

помощь бойцам сво(2023)|Фото: astrobl.ru

Учредитель БФ «Созвездие добра» Анна Алексеева рассказала, что астраханцы постоянно делают пожертвования: «У нас очень ответственные предприниматели. Есть такие, кто регулярно, каждый месяц, оказывают помощь нашим ребятам. Мы им очень благодарны».

На сегодняшний день Фонд закупил, сформировал и отправил в зону СВО грузов на сумму более 40 млн рублей. Заявки на нужное оборудование, медикаменты, продукты получают напрямую от военнослужащих. Сейчас наиболее востребованными позициями являются маскировочные сети и маскхалаты, дождевики. Всегда нужны коптеры, рации, фонарики, батарейки. Фонд регулярно отправляет медицинские препараты как для индивидуальных аптечек бойцов, так и в госпитали.

помощь бойцам сво, посылка солдату(2023)|Фото: astrobl.ru

В каждый груз обязательно кладут весточки из дома. Ободряющие, тёплые письма пишут солдатам школьники, а ребята помладше присылают им рисунки. Также дети делают обереги, которые бойцы бережно хранят. 

Помочь в сборе средств для нужд военнослужащих СВО и членов их семей может каждый и на любую сумму.

сбор пожертвований на сво(2023)|Фото: astrobl.ru

Сделать пожертвование можно по QR-коду или по реквизитам:

БФ СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА
Расчётный счёт: 40703810605000000970
Банк: АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041203602            
Кор. Cчёт: 30101810500000000602
ОГРН: 1223000000717            
ИНН: 3019031142                                 
КПП: 301901001

Узнать о сроках отправки следующего груза можно по телефону +7 917 000 27 69.

 

Теги: сбор пожертвований, помощь бойцам сво, созвездие добра


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