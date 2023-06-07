Депутат ГД: Производителей "Мистера сидра" награждали знаком качества

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что производителей "Мистера сидра" в Самаре награждали знаком качества за год до случаев массового отравления.

Парламентарий в своем Telegram-канале написал, что в 2022 году региональный Минпромторг удостоил компанию "Анди" званием "Самарский продукт". При этом, по данным депутата, на производителя спиртных напитков силовики уже тогда составляли протоколы о распространении контрафактной продукции.

"Где контроль за деятельностью? - возмутился Матвеев. - Как мне сообщают источники, для ухода от налогов барыги сделали несколько фирм в Самаре, а накладные вообще делали на тольяттинскую фирму и вообще там бенефициары — другие люди".

Напомним, фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления, стал учредитель ООО "Анди" (производило "Мистер сидр") Анар Афат оглы Гусейнов. В июле 2022 года он отделался судебным предупреждением за торговлю сидром без документов, тогда у него изъяли и уничтожили 150 л продукции. 6 июня суд в Ульяновске арестовал его на два месяца, до 4 августа включительно. Во время заседания адвокат предпринимателя заявил о сотрудничестве своего подзащитного со следствием и задержании второго фигуранта, который якобы поставлял спиртосодержащую продукцию для производства напитка. При этом сам Гусейнов отрицал свою вину и не мог ответить на вопрос, как метанол попал в сидр.