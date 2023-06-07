07 Июня 2023
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Фото: &quot;Ростелеком&quot;

Сенаторам надоели машины с украинскими номерами на российских дорогах, которые невозможно оштрафовать

Российским сенаторам надоели машины с украинскими номерами, которые невозможно оштрафовать. Член Совета Федерации Эдуард Исаков обратил внимание на то, что сейчас на российских дорогах появились машины жителей присоединенных территорий. Законом определено, что они должны сменить регистрационные знаки на российские до 2026 года, до этого же времени их фактически невозможно оштрафовать, хотя, согласно данным с камер фиксации нарушений – есть за что. Исаков на пленарном заседании СовФеда предложил сократить переходный период и законодательно обязать граждан с украинскими номерами в сжатые сроки пройти перерегистрацию.

Теги: сенаторы, регистрационные номера, присоединенные территории, штрафы


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