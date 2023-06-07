NBC: Атаковавшие Москву дроны, возможно, имели целью квартиры офицеров СВР

Атаковавшие 30 мая Москву беспилотники, возможно, имели целью дома, где живут офицеры российской разведки, передает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По крайней мере один из атакованных в Москве многоквартирных домов якобы связан с Службой внешней разведки РФ, заявляют в компании Strider Technologies, которая занимается частными расследованиями и использует данные из открытых источников.

По данным Strider Global Intelligence, часть квартир в одном из атакованных зданий якобы принадлежит некому государственному бюджетному учреждению, связанному с некой военной частью, которую в компании считают предположительным "прикрытием для СВР".

Официальных комментариев российских ведомств по этому поводу не поступало.