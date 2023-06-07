Во Владимире чиновница в камуфляже бросила три коктейля Молотова в здание военкомата

Чиновница в камуфляже пыталась поджечь военкомат во Владимире, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, женщина приехала на машине в Ленинский район к зданию комиссариата и бросила в него три бутылки с коктейлем Молотова. Загорелись ворота, их потушили полицейские, охранявшие военкомат.

Женщина задержана. По информации Shot, она работает в региональном Министерстве архитектуры начальником отдела финансирования строительства объектов.

Ранее в Магнитогорске задержали сторонника "Свобода России"*. Его подозревают в попытке поджечь военкомат с помощью фейерверков. Кроме того, его подозревают в поджоге двух релейных шкафов на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас.

*организация признана террористической и запрещена в России