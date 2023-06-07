В Зауралье школьница отравилась сидром и впала в кому

В Шумихе (Курганская область) школьница попала в больницу из-за отравления суррогатным алкоголем.

По данным управления СКР по Курганской области, 4 июня пострадавшая госпитализирована в больницу с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что 3 июня она употребила спиртосодержащий напиток, который купила в магазине, куда его привезли с предприятия, расположенного в другом регионе. Возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли из продажи более 17 тыс. литров спиртосодержащего напитка.

Ural Mash уточняет, что жертва отравления - школьница, она отравилась злополучным самарским "Мистером Сидром", из-за чего впала в кому. Канал ЧП Курган добавляет, что девочка распивала напиток вместе с подругой, одна выпила 2,5 литра, вторая 1,5. Госпитализация второй школьнице не понадобилась, помощь ей оказали на месте.

Напомним, информация о первых случаях отравления суррогатным сидром стала поступать 5 июня. В Удмуртии 6 июня умер молодой человек, женщина остается в тяжелом состоянии в больнице. В Нижегородской области, по последним данным, четверо пострадавших, два человека умерли. В Пензенской области следственное управление СК России также сообщило о первых отравившихся "спиртосодержащей продукцией" - трех девушках, две из которых несовершеннолетние.