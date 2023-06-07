В Екатеринбурге признали аварийным дом, где от огня пострадали семь квартир

В Екатеринбурге признан аварийным многоквартирный дом, где зимой случился крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о двухэтажном доме №15 на улице Шефская: 9 января 2023 года там произошло возгорание квартиры, после чего огонь перекинулся на другие помещения. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, пострадали семь квартир из 16 находящихся в реестре муниципального имущества.

Как выяснили прокуроры, домом управляет ООО "УК ЖКХ Орджоникидзевского района Екатеринбурга". В феврале 2023 года состоялся осмотр дома, в ходе которого были выявлены признаки несоответствия его конструкций строительным нормам и правилам. Был поставлен вопрос о признании дома №15 по улице Шефская непригодным для проживания или аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

В дальнейшем специализированная организация провела дополнительное обследование конструктивных элементов. В мае ее заключение было рассмотрено межведомственной комиссией администрации Екатеринбурга и принято решение о признании дома аварийным.

В прокуратуре заверили, что держат на контроле восстановление жилищных прав жильцов.