Председатель челябинского ЗСО Александр Лазарев уходит в отставку

Председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий председателя и депутата ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Такое решение принято в связи с переходом Лазарева на другую работу. Губернатор Алексей Текслер предложил ему занять должность своего заместителя. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, планируется, что в должности вице-губернатора Лазарев сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.

Заявление Александра Лазарева о сложении полномочий депутаты рассмотрят на ближайшем заседании ЗСО.