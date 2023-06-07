Путин поручил вернуть в школу черчение

С 2024-25 учебного года в российских школах должен снова появиться курс черчения. Соответствующее поручение Правительству дал президент РФ Владимир Путин.

Вернуть в школу черчение ранее призвали губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин, Комитет Госдумы по просвещению, парламент Крыма и многие эксперты.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рада, "что школьная система образования меняется в лучшую для наших детей сторону".

"Черчение будет полезно любому школьнику, оно является основой инженерной и конструкторской мысли. Более того, психологи обнаружили, что черчение может улучшить словесно-логическое мышление подростков", - пишет депутат.

Исполнительный директор ассоциации "Консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных" Олег Изумрудов отмечает, что сегодня многие студенты даже технических вузов не умеют читать чертежи. Необходимо иметь навыки классического черчения на бумаге, хотя сейчас все чертежи создаются в итоге на компьютере.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов ожидает того, как чиновники Минпросвета реализуют поручение президента, не исключая подвоха.

Черчение изучалось в советской школе с 1930-х годов. В 2000-х его сократили до минимума, затем предмет стал факультативным, а в 2019 году и вовсе исключили из школьной программы под тем предлогом, что все можно делать на компьютере. Точно так же можно не учить математику или язык, коль скоро раз на компьютере можно считать и набирать текст.

Сегодня в России, по официальной статистике, всего 15 тыс. учителей черчения, то есть меньше, чем один на две школы.