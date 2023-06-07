07 Июня 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Иванов: Солдаты СВО не получают "боевые" выплаты даже при правильном оформлении документов

Солдаты, сражающиеся в зоне СВО, не получают "боевые" выплаты даже при условии правильного оформления документов. Об этом депутату Госдумы от Свердловской области Максиму Иванову рассказало командование одного из полков во время вчерашнего визита в зону спецоперации.

"Серьезная проблема. Потому что боевой выход - это время, когда военнослужащий каждую секунду рискует своей жизнью, это время реального боя, который может оказаться последним", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что готовит запрос в военную прокуратуру для прояснения всех деталей. Иванов считает, что солдат должен получить каждую копейку заслуженных денег.

Теги: боевые выплаты, солдат, СВО, Иванов


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