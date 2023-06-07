Жителя Приморья арестовали за шпионаж в пользу военной разведки Украины

ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Приморья, который подозревается в шпионской деятельности в пользу Украины.

По данным ведомства, мужчина получал задания на сбор секретных данных от Главного управления разведки Минобороны Украины. Приморец собирал данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона и передавал их украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанный находится под стражей, сообщает РИА Новости.

Ранее инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону задержали за государственную измену в форме шпионажа для Украины. По данным ФСБ, он передавал информацию о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также средств противовоздушной обороны и личного состава ВС РФ, размещенных в Ростове-на-Дону.