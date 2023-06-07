Дистанционное голосование пройдет в сентябре в 24 субъектах – ЦИК

Центризбирком России предложил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в сентябре 2023 года в 24 субъектах – такое постановление было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Ранее зампред ЦИКа Николай Булаев говорил, что ДЭГ в 2023 году пройдет в 22 субъектах из 27 подавших заявки на его проведение.

До сих пор ДЭГ применялось на выборах в восьми регионах России: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях и в Москве.