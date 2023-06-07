"Уралкалий" вложил в охрану окружающей среды 7,7 миллиарда

"Уралкалий" опубликовал ESG-отчет за 2022 г., тема – "Сохраняя баланс". В документе представлены ключевые результаты и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в компании. Также темой стала продовольственная безопасность.

Среди отмеченных в отчете достижений – индексация зарплаты сотрудников на 6%, расширение программы страхования по ДМС, траты на охрану окружающей среды – 7,7 млрд руб., сообщает пресс-служба компании. По словам директора по устойчивому развитию "Уралкалия" Елены Эскиной, в 2022 г. предприятие продолжило развивать ESG-практики и добился значительных результатов по всем основным направлениям ESG-повестки. Добавим, полную версию отчета можно прочесть по этой ссылке.

Напомним, в конце мая стало известно, что "Уралкалий" направил более 135 млн руб. на финансирование летнего отдыха детей сотрудников.