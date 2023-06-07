Сенатор Пушков: Нам предлагают полагаться на веру в вопросе ИИ

Сенатор Алексей Пушков считает, что угрозы со стороны искусственного интеллекта (ИИ) не оцениваются должным образом. Об этом он сказал в своей программе "Постскриптум".

Между ведущими державами мира началась подлинная гонка в том, кто быстрее освоит ИИ. Участвует в этом и Россия, отметил сенатор. Глава "Сбера" Герман Греф, выступая в апреле в Совете Федерации, сказал, что не верит в то, что ИИ уничтожит человечество. Вопрос задал Пушков, и он касался того, может ли ИИ создать систему, закрытую от человека, что может привести к непредсказуемым последствия.

"Разумеется, можно верить или не верить, но можем ли мы полагаться в этом вопросе лишь на веру и субъективное мнение?" - задал вопрос Пушков.

В передаче были показано видео большого взрыва рядом с Пентагоном. Видео разлетелось по миру за минуты, но его создала нейросеть. Также было показано аналогичное видео, как президент США Джо Байден в образе трансвестита рекламирует какой-то напиток.

